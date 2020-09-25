إحباط بيع 10 أطنان أسمدة زراعية مغشوشة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة محاولة طرح أطنان من الأسمدة الزرعية مجهولة المصدر. تحريات المباحث أفادت بأن مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمركز حوش عيسى محافظة البحيرة، بصدد طرح كميات من الأسمدة المغشوشة للبيع. عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المحل المُشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبحوزته أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر قبل عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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