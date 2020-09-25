محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن التنمر على أحد الأشخاص بسوهاج. المتابعة الأمنية رصدت مقطعا يتضمن تنمر 3 أشخاص على شخص يستقل عربة "كارو" وإلقاء أكياس مملوءة بالمياه عليه أثناء سيره بعربته بدائرة قسم شرطة طهطا. وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن الواقعة منذ 3 سنوات، وأمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل الدعابة والسخرية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر 3 متهمين بالتنمر على سائق عربة كارو بسوهاج: "دعابة وسخرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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