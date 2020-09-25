أخبار مصر | وزير السياحة و٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون مستشفى شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة و٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون مستشفى شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بصحبة ٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي.

جاء ذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وشارك في الزيارة الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وذلك لاطلاع السادة السفراء على الإجراءات الاحترازية والنظم والتجهيزات الطبية للحماية والوقاية والتعقيم والتطهير التي يتم اتخاذها بالمستشفى.

إضافة إلى الامكانيات والتجهيزات الطبية الموجودة بها من معامل وعناية مركزة وأجهزة للتنفس الصناعي وآسرة وغيرها من الامكانات الطبية

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وقد تم زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، وأجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية وغيرها من الأجنحة المختلفة بالمستشفى.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بالأجهزة والمعامل الطبية الموجودة بالمستشفى وتجهيز غرف العناية المركزية بها، معربين عن سعادتهم بعدم وجود أية حالة كورونا في المستشفى أثناء زيارتهم لها.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ قد بدأت أمس مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيراً من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ، والمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية والذي نظمته وزارة السياحة والآثار.