مصر | السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم.. وإنقاذ قاطنيها من الموت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شقة سكنية بالهرم.. وإنقاذ قاطنيها من الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، بعد إنقاذ قاطني الشقة من الموت، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة سكنية بشارع عثمان محرم، بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات النيران بغرفة أطفال و"نيش" قبل امتداده إلى باقي الشقة محل الحريق، وتم إخراج قاطني الشقة، والسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.