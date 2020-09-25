شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممارسات يومية لتقوية جهازك المناعي.. وتقرير: فيتامين «د» خط الدفاع الأول ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إدارة العامة لبرامج التغذية التابعة لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، عن 5 طرق غذائية لمساعدة الجهاز المناعي في محاربة عدوى فيروس كورونا من خلال تناول الغذاء الصحي الذي يساعد على زيادة المناعة التي تعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.

وقالت الوزارة، إنه ينبغي الاهتمام بتناول الاحتياجات الغذائية من المغذيات الدقيقة خاصة فيتامين (أ) وفيتامين (ب) وفيتامين (ج) وفيتامين (د) وفيتامين (هـ) وكذلك عنصر الزنك والسيلينيوم والحديد حيث يمكن تحسين وظيفة المناعة عن طريق استعادة المغذيات الدقيقة الناقصة إلى المستويات الموصي بها وبالتالي زيادة مقاومة الجسم للعدوى والتعافي بشكل أسرع عند الإصابة.



وأضافت وزارة الصحة، أن فيتامين «أ» يحافظ على التركيب البناني لخلايا الجلد والجهاز التنفسي والأمعاء ويشكل هذا الحاجز خط الدفاع الأول للجسم كما يساعد في صنع الأجسام المضادة ويتوفر في الأسماك الزيتية مثل التونة وصفار البيض وكبد الدجاج والأبقار والجزر والبطاطا والقرع العسلي.



وأوضح التقرير، أن فيتامين «د» أو «أوسوفورتين» تحتاجه خلايا المناعة للمساعدة في تدمير مسببات الأمراض التي تسبب العدوى، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، إلى مكملات غذائية، وتابع: بعض الدراسات تشير إلى أن المكملات الغذائية من فيتامين «د» تساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة ونصحت الوزارة بالتعرض للشمس ما يسمح للجسم بإنتاج فيتامين «د» كما يوجد في بعض المصادر الغذائية مثل البيض والأسماك.



ويساعد فيتامين «د. أوسوفورتين»، على إنتاج «الخلاية الضامة» وهي واحدة من أنواع الأنسجة التي تقوم بدعم أو ربط أنواع مختلفة من الأنسجة في الجلد والأعضاء، ويعتبر فيتامين «د» من أوائل خطوط الدفاع المناعية للجسم عن طريق تقوية خلايا الجلد، ولعلاج نقص فيتامين «د»، يتم تناول قرص واحد يوميا بعد الغداء لمدة 3 شهور، أما الجرعة الوقائية(لتقوية المناعة في وقتنا الحالي) قرص كل يومين أو 3 أيام بعد الغداء من «أوسوفورتين»



وأوضحت وزارة الصحة، أن فيتامين ب بمجموعته خاصة ب 6 وب 9 وب 12 تساهم في استجابة الجسم الأولي بمجرد التعرف على العامل الممرض من خلال التأثير على أنتاج ونشاط الخلايا «الطبيعية القاتلة» والتي تعمل على جعل الخلايا المصابة تنفج ر وهي عملية تسمي موت الخلايا وتتمثل مصاده في البقوليات والخضروات ذات الأوراق الداكنة والفواكه والمكسرات والأسماك والدجاج واللحوم وحمض الفوليك كما يوجد ب 12 سيانوكوبالامين في المنتجات الحيوانية مثل البيض واللحوم ومنتجات الألبان.



إلى ذلك كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، عن 3 طرق يومية لتقوية الجهاز المناعي، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».



وقال فاوتشي إنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د، فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من التعرض للعدوى، لكنه شدد على أن المكملات ليست وصفة سحرية لمحاربة كورونا، مثل ارتداء قناع الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذكر فاوتشي 3 عادات يومية بسيطة، قد تفيد بتقوية الجهاز المناع.



نصيحة فاوتشي الأولى هي: «احصل على قدر معقول من النوم».، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون 6 ساعات في الليلة، أو أقل، معرضون للإصابة بالزكام 4 مرات أكثر من أولئك الذين ينامون 7 ساعات في الليلة، السبب إنك عندما تنام، ينتج جسمك بروتينات مسؤولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب، ولكن إذا بخلت في النوم، فسيجد جسمك صعوبة في درء العدوى، وتشير أبحاث أخرى إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على مدى استجابة جسمك للقاح كورونا.

Advertisements



النصيحة الثانية هي الأكل الجيد، حيث قال فاوتشي: «احرص على الالتزام بنظام غذائي جيد»، وهناك أدلة على أن تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد خلايا المناعة لديك على العمل بشكل صحيح.



النصيحة الثالثة هي تجنب الضغوطات، وقال فاوتشي: «حاول تجنب أو تخفيف التوتر الشديد، والذي نعلم أنه يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على جهاز المناعة».

وتقلل هرمونات التوتر من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وثبت أن الإجهاد طويل الأمد (الإجهاد الذي يستمر لبضعة أيام إلى بضع سنوات) «يدمر جهاز المناعة»، وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية.



ومن بين طرق محاربة التوتر، التمسك بالروتين أثناء الجائحة، وممارسة التمرينات الرياضية، لأنها وسيلة رائعة للاسترخاء عندما تكون ملازما المنزل.