شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم ابتلع «موبايل».. عميد طب بنها يتابع الحالات الحرجة بـ«بنها الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها يرافقه الدكتور محمد شاكر نائب مدير المستشفى وعدد من طاقم الأطباء، أقسام المستشفى .

واطمئن على الحالات الحرجة بالمستشفى ومن بينهم الحالة الحرجة للشاب الذي قام ببلع «موبايل» وتم استخراجه من معدته على يد أساتذة جامعة بنها.

كما تم خلال الزيارة الإطمئنان على الحالات الحرجة في العناية المركزة، وكذلك زيارة وحدة غسيل الكلى وتم سؤال المرضى المترددين عن ما إذا كان هناك أي شكوى، كما تفقد عدد من الوحدات الجديدة تحت الإنشاء والتي تم تجهيزها على أحدث طراز لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.



أشاد القاضي بالمجهود المبذول من قبل أساتذة وأطباء مستشفيات بنها الجامعية لتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية للمرضى، كما توجه بالشكر للفريق المتميز الذي قام على استخراج «الموبايل» بنجاح من بطن المريض، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة بنها تمتلك أستاذة على درجة عالية من المهنية والكفاءه والتميز.