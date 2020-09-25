شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية: لا خسائر في الأرواح بسبب حريق مصنع السادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه لا يوجد خسائر في الأرواح بسبب حريق مصنع الأحبار بالسادات .
وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه لا يوجد حتى الآن أية مصابين وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف تحسبًا لحدوث أية مشكلات .
وكان قد شب حريق في مصنع كيماويات بمنطقة الهناجر بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات في المنوفية، اليوم الجمعة، وارتفعت ألسنة اللهب وتصاعدت الأدخنة بشكل كثيف.
ودفعت الحماية المدنية بـ 15 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مصانع مجاورة، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوجود إصابات خلال الحريق أو حالات اختناق.
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