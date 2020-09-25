شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تستعين بسيارات إطفاء من 3 محافظات.. وحصار النيران داخل مصنع السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الحماية المدنية تبذل أقصى جهودها للسيطرة على حريق مصنع البويات بمدينة السادات ومنع امتداده إلى أماكن أخرى.

وأضاف أنه تم الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء من 3 محافظات مجاورة للمساعدة فى سرعة إطفاء النيران، مشيرا إلى أن سبب اشتعال النيران بهذة القوة يرجع إلى وجود مواد كيماوية فى المصنع، إلا أنه تم تجحيم النيران، لافتا إلى انتقال العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة الموقف.