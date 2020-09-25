تعرف على محافظات المرحلة الثانية لانتخابات النواب بعد وقف تلقى طلبات الترشح غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التأكيد على إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في الثانية ظهر غدا السبت، نعيد التذكير بالمحافظات التى تشملها المرحلة الأولى من الانتخابات" فردي وقوائم"، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2021، فى دوائر 13 محافظة. وتضم قائمة هذه المحافظات الـ 13 كلا القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

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