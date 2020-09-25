شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مبادرة إيكو إيجيبت تهدف لتحقيق تنمية مستدامة بـ13 محمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "إن اليوم يشهد انتقالنا إلى مرحلة جديدة فى حماية الموارد الطبيعة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والسكان المحليين والعاملين بقطاع السياحة البيئية، وهو ما يحقق التنمية المستدامة من خلال الترويج لعدد 13 محمية طبيعية كمرحلة أولى بالتعاون مع وزير السياحة والآثار".

وأضافت وزيرة البيئة: "إطلاق الحملة الآن فى ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على السياحة العالمية هو خير دليل على أن مصر دائما فى مرحلة بناء وتطوير، ولنكون على استعداد لما بعد انتهاء تلك الأزمة خلال مارس القادم".

Advertisements

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملة تستمر لمدة ثلاث سنوات وتهتم المرحلة الأولى فيها بالتعريف بالأماكن المتاحة للمشاهدة، بالإضافة إلى أساليب الاستمتاع حتى يتمكن السائح من مشاهدة المعالم الطبيعية والتمتع بالتعرف على ثقافات المجتمع المحلى والمحميات المتنوعة والثرية لقضاء تجارب فريدة ومتميزة.

وأوضحت أن محمية رأس محمد بها 220 نوعا من الشعاب المرجانية و1000 نوع من الأسماك وهى أقدم محمية أعلنت عام 1983، ونالت العلامة الخضراء من الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة عام 2018 خلال مؤتمر التنوع البيولوحى الذى حظى بدعم رئيس الجمهورية الداعم الحقيقى للعمل البيئى فى مصر، وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لكافة الوزراء المشاركين بالحدث وأثنت على التعاون مع وزراء السياحة والآثار والإعلام والطيران المدنى لدعمهم الكامل لخروج بالحدث بالشكل اللائق.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها فى الكلمة الافتتاحية لحملة ECO Eygpt للترويج للمحميات الطبيعية ودعما للسياحة البيئية فى مصر بالنيابة عن وزراء السياحة والآثار والطيران المدنى من قلب محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.