مظاهرات الإخوان «فشنك» والجزيرة تفبرك وتكذب وتزيف.. غدا في ”الخليج 365”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: هدوء فى ميادين الجمهورية.. المواطنون يفضحون زيف دعاوى «الإرهابية».. ويؤكدون: كاذبون ومظاهراتهم أوهام.. قيادات الجماعة ومؤيدوها يطلقون دعوات صريحة لتخريب المؤسسات وترهيب المواطنين لدفعهم إلى النزول للشوارع واقرأ أيضا: واقرأ أيضا:

مظاهرات الإخوان «فشنك ».. والجزيرة تفبرك وتكذب وتزيف.. خبراء: يريدون تفتيت الدولة ووعى المصريين أفشل مخططاتهم

مظاهرات الإخوان «فشنك ».. والجزيرة تفبرك وتكذب وتزيف.. خبراء: يريدون تفتيت الدولة ووعى المصريين أفشل مخططاتهم هدوء فى ميادين الجمهورية.. المواطنون يفضحون زيف دعاوى «الإرهابية ».. ويؤكدون: كاذبون ومظاهراتهم أوهام.. قيادات الجماعة ومؤيدوها يطلقون دعوات صريحة لتخريب المؤسسات وترهيب المواطنين لدفعهم إلى النزول للشوارع

فرانس برس: فيديو مظاهرات قبل 7 سنوات الإخوان غيروا تاريخه وركبوا عليه الصوت.. أعضاء التحقق بالوكالة: وجود الفيديو المفبرك على الإنترنت منذ 2013 ينفى مزاعم التظاهر الأيام الماضية فى مصر.. قنوات «الإرهابية » تعرض فيديوهات لنفس المظاهرة فى شبرا الخيمة ودمياط وتنقل عن حسابات حديثة للجان بلا متابعين

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