شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلسى إدارة البنك الأهلى وبنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى هشام أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذى، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذى، وداليا عبد الله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذى، وسحر محمد على السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذى، وعلى فهمى إبراهيم الصعيدى عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، وأحمد محمد حلمى محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، وعاطف أحمد حلمى نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، والمستشارمحمد هانى محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى.

بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الإتربى رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذى، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربى – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذى، وحسام الدين عبد الوهاب على محمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذى، وأحمد علاء الدين على الجندى عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، والمستشار محمد فوزى عبد البارى عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، محمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذى.