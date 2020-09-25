شكرا لقرائتكم خبر عن «توجد مواد كيماوية سريعة الاشتعال».. 15 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق مصنع السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بأكثر من 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للكيماويات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

أكد مصدر أمنى، أن سيارات الإطفاء تحاول منع امتداد النيران بين المصانع الأخرى للحفاظ عليها، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار وبه براميل بها مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع بمنطقة الهناجر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.

من جهته، أكد محمد سعد رئيس مركز السادات، نشوب الحريق بمنطقة الهناجر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة انتقلوا إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية الإطفاء وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وكذلك سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.