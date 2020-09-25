شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته في تهمة تعريض ابنتهما للخطر.. زينب ترتدي الحجاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، منذ قليل، صورًا جديدة لزوجته زينب ظهرت فيها بالحجاب لأول مرة، وعلق «حسن» عبر حسابه على «إنستجرام»: «الحمد لله».

وتأتي الخطوة بعد الإفراج عنها وزوجها منذ أيام بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه في تهمتي استغلال طفلتها وتعرضيها للخطر.

وفي 17 سبتمبر، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أحمد حسن وزينب والدى الطفلة «إيلين» احتياطيا لاتهامهما باستغلالها اقتصاديًّا وتعريضها للخطر.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعى بالتحقيق مع والدَى الطفلة إيلين المدعوين أحمد وزينب؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادى، بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما لطفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتلقت النيابة العامة بيانَا من المجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد تلقى خط نجدة الطفل يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي Youtube؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام ٢٠١٩ لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

وبعد التحقيق معهما، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.

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