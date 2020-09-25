شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحون بـ«نواب دمياط» أفلتوا من الفردي للترشح بالقائمة.. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إعلان مرشحو دمياط ضمن القائمة الوطنية لشرق الدلتا عن إفلات بعض المرشحين من الديربي المنتظر على مقعدي الفردي للانضمام ضمن مرشحي القائمة، حيث ضمت في تشكيلة أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والنائب الحالي محمد الحصي الذي نجح في الإفلات من المعركة الشرسة على مقعدي الفردي والتي يتنافس عليها الدكتور أبوالمعاطي مصطفي وحسن عبدالوهاب والسيد شعير وحمدي شلبي والمهندس أشرف عبيد، ما زاد احتمالات احتفاظ الحصي بالمقعد للمرة الثانية، خاصة في ظل عدم الاستقرار على قائمة منافسة تكتسح القائمة الوطنية وتجلب أصواتها من التصويت العقابي من جانب رافضي القائمة الوطنية.

نفس الحال ينطبق على الدكتور أسامة العبدالذي يلقي ترشيحه بالقائمة انتقادات نظرا لكبر سنه بما يعوق أداؤه بواجبه النيابي الذي لاقي انتقادات ضد أداؤه النيابي، وأكدت مصادر أن ترشيح العبدعلى القائمة الوطنية ليضمن فوزه بالمقعد بعيدا عن ماراثون الصراع الساخن على المقاعد الفردية، بينما تخوض ايفيلين متي بطرس مرشحة الوفد والنائبه الحاليه الانتخابات ضمن القائمة للمرة الثانية على التوالي، رغم ما تتمتع به من رصيد ملحوظ وقبول شعبي من المواطنين، أما اللواء على العساس والدكتورة هناء فاروق فأثار ترشيحهما تساؤلات نظرا لكونهما ينتميان لمركز الزرقا، في الوقت التي خلت القائمة من مرشحين لها من مركز فارسكور رغم اتساع نطاقه وصعوبة تجاهله، أما رحاب موسي مرشحة الحزب الشعب الجمهوري فيراهن الحزب عليها باعتبارها وجها واعدا يمكن أن يكون مشروعا لنائبة تحوز القبول الشعبي .