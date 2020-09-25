هيكل: وزارة الدولة للإعلام تحرص على تبسيط لغة الحوار البيئي بهدف تنمية الوعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل وزير الإعلام، على أهمية التوعية بقضايا التنمية المستدامة ومن ضمنها الحفاظ على المحميات الطبيعية لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة الدولة للإعلام تحرص على تبسيط لغة الحوار البيئي في الإعلام بهدف تنمية الوعي بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة وايجاد المشاركة المجتمعية اللازمة في ذلك الاتجاه.

يذكر أن أسامة هيكل شارك اليوم، حملة Eco Egypt كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).