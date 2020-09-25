شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: قافلتان طبيتان بالبحر الأحمر والوادي الجديد في ١١ تخصصا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين بمحافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح ١٠٠ مليون صحة، اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت ٢٦ سبتمبر.

وقالت الوزارة، إن القافلتين ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج بالمجان في كافة التخصصات الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن القافلتين أضم تخصصات طبية في كل من: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأكدت وزارة الصحة، على أنه للتعرف على اماكن القوافل من خلال تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف المحمولة ‎بمحافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر.