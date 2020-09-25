شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات الإقليمية لاوليمبياد الطفل المصري 2020 من القليوبية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل محافظة القليوبية، غدا السبت، محافظتي الغربية وكفر الشيخ في انطلاق التصفيات الإقليمية لاوليمبياد الطفل المصري على ملاعب ( استاد بنها الرياضي، نادي بنها الرياضي، مركز شباب مدينة بنها، مركز شباب كفر الجزار ).

تهدف الأولمبياد إلى إعادة روح التنافس لدى الطلائع وإشعال الحماس الرياضي، ومساعدة الطلائع على محاكاة اوليمبياد الكبار أولمبياد الطفل المصري حلم العظماء *حلم نفسي اكون بطل اوليمبي .

تقام الأولمبياد في الألعاب الرياضية (خماسي قدم * بنين _ بنات *، كره سلة * بنين _ بنات *، كرة تنس طاوله * بنين _ بنات *، كرة طائرة * بنات _ بنين *، كرة يد بنين، كاراتيه، تايكوندو، ألعاب قوى)

تقام الفاعليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع وسونيا خميس رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية واستضافة التصفيات الاقليمية بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية .