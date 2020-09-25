شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لنشاط المراكز والمدن للوقوف على مدى تنفيذ رؤسائهم للتعليمات، بتقديم كافة الخدمات اللائقة للمواطنين ومتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وكذا وقف أعمال التعدي على الأراضي الزراعية في المهد حتي لا تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، وناشد المحافظ جميع المواطنيين بضرورة الالتزام بالقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها حفاظا على مايتم من أعمال .

وقامت إدارة تحسين البيئة ومشرفى وعمال وسائقى تحسين البيئة، والحملة الميكانيكية التابعين جميعهم لرئاسة حي أول الزقازيق، برفع القمامة من شارع الجلاء والمنتزة، وشارع سعد زغلول وشارع المعهد الدينى، وشارع الحسينية وشارع الفلوجة، وشارع الجيش وتنظيف الكوبرى الأخضر الخاص بالمشاة، كما قامت رئيس الحي بحملة لرفع الاشغالات بشارع الجيش والمحطة وميدان التحرير، وميدان عرابى وشارع مولد النبي ،والحلقة وكوبرى أبوعميره، كما واصلت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة بميادين وشوارع المدينة، حيث توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بحملة نظافة بعدة مناطق بالمدينة منها «شارع الزراعة، دوران الشوبك، حي مبارك، محيط كوبري شرويده»، كما قامت الحملة بأعمال نظافة شاملة كرفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

فيما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة نظافة بحى سعدون، فضلا عن حملات نظافة أخرى موسعة قامت بها إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة لتجوب شوارعها لرفع تراكمات القمامة بمختلف المناطق، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات على الطرق الرئيسية، ومداخل القرى وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة الانارة العامة بالوحدات المحلية.

فيما قام رئيس الوحدة المحلية بالعصايد، التابعة لرئاسة مركز ومدينه ديرب نجم بمتابعة أعمال الصيانة الشاملة لكشافات الإنارة العامة على الطريق الدائرى بداية من كوبرى عزبة الشراقوة، مارا بقرية منشاة قاسم حتى تقاطع الطريق الرئيسي ديرب نجم المنصورة. كما قام نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومدير شؤون البيئة برئاسة المركز بمتابعة سير العمل بالمقلب العمومي بديرب نجم، وتم تسوية وتمهيد المقلب وإعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة اليه من المدينة والوحدات المحلية؛ كما تم اخماد الأدخنة المنبعثة ذاتيا بالمقلب العمومي برئاسة المركز لتوفير مناخ وبيئة نظيفة للمواطنين .

وللنهوض بقطاعات المدن ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قام كل من رئيسة مركز ومدينهة ههيا، ورئيس مدينة القنايات بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات من شوارع وميادين المدن على مدار الورديات اليومية، بواسطة عمال قسم تحسين البيئة ومعدات الحملة الميكانيكية ،وكذا رفع التراكمات من المناطق المخصصة لتجميع القمامة ونقلها إلى النقطة الوسيطة ،ومن ثم إلى المقالب العمومية لمنع تكدسات المخلفات والتخلص منها أولا بأول وذلك لإظهار المدينتين بالمظهر اللائق، كما قام رئيسا المدينتين بمتابعة اعمال التجميل، ومتابعة العمل في الحملة الميكانيكية وصيانة الألات والمعدات ومتابعة أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين

Advertisements