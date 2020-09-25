شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو إلى تغليظ عقوبة جرائم النشر الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، إلى ضرورة تغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني التي تهدد أمن الوطن واستقراره، حتى نقضى على الكتائب الإلكترونية لجماعات الفتنة والضلال .

وقال وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم الجمعة على هامش زيارته لمحافظة البحيرة: إن الكتائب الإلكترونية لجماعات الفتنة والضلال تشكل خطرًا داهمًا على أبنائنا وشبابنا ولكي نقضي على هذا الخطر فلا بد من تغليظ العقوبة على جرائم النشر الالكترونية مشيرااً إلى أن السب والقذف عبر السوشيال ميديا صفة المنحطين ومن لا أخلاق لهم.

وحذر وزير الأوقاف من محاولات التحريض ضد الوطن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: محاولات الهدم والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعى جريمة في حق الوطن يجب مواجهتها بحزم.

وأكد وزير الأوقاف أن الصدق محمدة ومنجاة وأن الكذب منقصة ومهلكة، مصداقًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ): (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) .

وأوضح الوزير أنه ليس شرطًا أن تكون كذابًا بل يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون تحقق، أو تنقل، أو تشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تجده على صفحات الآخرين دون تحقق، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (كفى بالمرء كذبًا أن يحدثَ بكل ما سمع)، مؤكدًا أن الإيمان والكذب لا يجتمعان .

Advertisements