شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مراكز التطوير التكنولوجي بمدن المحافظه والـ88 مدرسة التي خصصها اللواء جمال نوردالدين، محافظ كفرالشيخ، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطني، وسداد رسم الجدية بواقع 25% من قيمة المخالفة، إضافة لتقديم الطلبات عن طريق البوابة الإلكترونية التي أعلنت عنها المحافظة.

أكد المحافظ، أن الباب مفتوح أمام المواطنين راغبي التصالح بشرط سداد رسم الجدية طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الجمع والعطلات، وأهاب بالمواطنين بسرعة إتخاذ إجراءات التصالح، مؤكدا أن الدولة جادة في فرض هيبتها وتنفيذ القانون ولا أحد فوق القانون.