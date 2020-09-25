شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر تعلن فتح العضوية الجديدة بالنادي الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة البحر الأحمر، فتح باب العضوية للنادي الاجتماعي لاستقبال أعضاء جدد ويبدا التقديم اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل ويستمر حتى منتصف الشهر نفسه وحددت قيمة الاشتراك للأعضاء الجدد وحددت بثلاثة فئات.

وحددت محافظة البحر الأحمر رسوم الإشتراك علي الفئة الأولى 5620 جنيها، وتشمل الموظفين بالحكومة والفئة الثانية 7840 جنيها، وتشمل غير الموظفين

بالحكومة والفئة الثالثة 11860 وتشمل رجال الأعمال والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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