مركز شباب شبين القناطر يكرم أوائل الثانوية والإعدادية ومديري المدارس (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم مركز شباب مدينة شبين القناطر، أوائل الثانوية العامة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف شاكر محمد مدير الادارة. ضم التكريم أوائل الثانويه العامه «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي» وأوائل الإعدادية. كما كرم المجلس مديري المدارس الثانوية الأربع بنين وبنات بمدينة شين القناطر ومديري المدارس الإعدادية بنين وبنات، وذلك بحضور مجلس الإدارة وأولياء الأمور. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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