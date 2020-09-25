شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة تلا تخصص شبابيك إضافية بالمركز التكنولوجى لاستلام طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال راضى عمار، رئيس مدينة تلا، إنه تم تخصيص شبابيك إضافية بالمركز التكنولوجى لاستقبال طلبات جدية التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف عمار، أن العمل مستمر خلال أيام الاجازات وعدم وجود راحة وناشد عمار الأهالى بسرعة التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح لعدم تعرضهم للإزالة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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