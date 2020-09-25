شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحملة حملة Eco Egypt، تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» لرفع الوعي البيئي، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، من خلال تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية ورفع الوعي بأهميتها وأهمية المشاركة في حمايتها، ودمج المجتمع المحلى في ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية لمحميات، وذلك بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأضافت فؤاد أن الحملة ستستمر لمدة ٣ سنوات تستهدف فيهما الترويج للسياحة البيئية بمصر من خلال انشاء موقع إلكترونى وعدد من منصات التواصل الإجتماعية، بالإضافة إلى إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتى فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد ١٣ محمية طبيعية.