شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة إزالة مياه بيضاء من عين طفل تعرض لإصابة قديمة بسن قلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح الفريق الطبي في مستشفى الرمد التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إجراء عملية إزالة مياه بيضاء لطفل يبلغ من العمر ١٤ عام، نتيجة تعرضه لإصابة قديمة بسن قلم منذ شهور، والذي أضاف صعوبة أثناء إجراء العملية نظرًا لحدوث تليفات بالمحفظة الأمامية والخلفية لعدسة العين، وعلى الرغم من وجود تلك الصعوبات إلا أنه بفضل مهارات الفريق الطبي بالمستشفى تمكَّن من إجراء العملية بنجاح ، قاد الفريق الجراحي د. عبدالرحمن صديق «استشاري طب وجراحه العيون وعضو الجمعية الأوربية والجمعية الأمريكية للمياه البيضاء والجراحات الانكسارية»، وعاونه د. محمد صبرى «جراح مساعد»، ود. باسل العياشي «أخصائي التخدير»، وحنان الشاذلي «رئيسة تمريض العمليات»، ومصطفى الدسوقي «تمريض العمليات» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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