شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 5 مساجد في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم المساجد قبل بدء صلاة الجمعة، وفي مسجد سيدي أحمد ربيع بمدينة دسوق تابع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا البسيوني، مدير الدعوة، وأحمد عيسى نائب رئيس مدينة دسوق، والسيد عبدالستار، نائب رئيس المدينة، وحسن السنهوري، سكرتير عام مدينة دسوق أعمال التطهير والتعقيم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري افتتاح 19 مسجداً بتكلفة 55 مليون جنيه، ما بين انشاء جديد، وإحلال وتجديد بقرى المحافظة، وتم افتتاح 7 مساجد بـ 7 قرى، وهي كوم السعداء بمركز فوه، والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر، وسيتم افتتاح 6 مساجد أخرى الجمعة المقبلة

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن مصر بلد المساجد ورعايتها، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعمار وانشاء وتطوير واحلال وتجديد المساجد، ولسن مثل تل الجماعة الإرهابية التي تقتل المصلين بالمساجد كما حدث بسيناء.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم افتتاح اليوم الجمعة 5 مساجد، وهي مساجد عمرو بن العاص، بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد، و52 الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق.

الشيخ محمد يونس

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