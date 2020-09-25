شكرا لقرائتكم خبر عن العناني: نعمل على تشجيع السياحة البيئية المسئولة والمستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ‏في إطلاق حملة Eco Egypt، التي انطلقت اليوم في محمية رأس محمد في جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).

‏

‏وأوضح العناني أن هناك تعاون بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة في العديد من المجالات لتنشيط السياحة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد القومي ومنها قرار وزارة البيئة بتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021، بالاضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021.

وأضاف أنه يتم العمل على تشجيع السياحة البيئية المسئولة، والسياحة المستدامة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة مشددا على ان مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل في زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

يذكر أن حملة Eco Egypt، كانت بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).

مصر تطلق اول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية "Eco Egypt"

مصر تطلق اول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية "Eco Egypt"

مصر تطلق اول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية "Eco Egypt"