شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: السياحة لا تتعارض مع جهود التنمية والحفاظ على البيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب أسامة هيكل عن سعادته بإطلاق حملة Eco Egypt كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر من محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية مصرية، مؤكدا على أنها فرصة لتوضيح رسالة أن السياحة لا تتعارض مع جهود التنمية والحفاظ على البيئة، ومنها المحميات الطبيعية كمصدر جذب للسياحة.
وأضاف هيكل أن الحدث انعكاس لتكامل العمل بين الوزارات، حيث تسعى وزارة الدولة للإعلام للتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة وخلق حالة من الوعي اللازم بالجهود المختلفة في جميع المجالات.
يذكر أن حملة Eco Egypt، كانت بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).
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