شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء شوارع قرية العطف بالجيزة يفضح كذب قنوات الإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية العطف بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة هدوءا تاما مع سيولة مرورية فى كافة الشوارع الرئيسية والجانبية، فى رسالة تدل على وعى الشعب المصرى ردأ على كذب جماعة الإخوان الإرهابية، وفشل دعواتها للتظاهر.

من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

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ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.