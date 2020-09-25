شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة "وطن" الإخوانية.. نشرت صور لمظاهرة مؤيدة للشرطة على إنها ضد الدولة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها الأبواق الإعلامية لجماعة الاخوان الإرهابية تعيد نشر فيديوهات قديمة على إنها مظاهرات للجماعة فى مصر حاليا، حيث نشرت قناة "وطن" الإخوانية فيديو بعنوان "تظاهرات فى الإسكندرية"، ويتوسط المظاهرة أحد ضباط الشرطة، ولكن حقيقة الفيديو غير ذلك بالإضافة إلى أنه قديم ومنشور بتاريخ 10 سبتمبر الماضى، بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية. Advertisements وكان الأهالى والبائعين بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية قد رفعوا ضباط المرافق ومباحث الجمرك على الأعناق، تعبيرا عن دعمهم للشرطة والجيش والدولة المصرية، وتكذيبا منهم لقناة الجزيرة القطرية وفيديوهاتها المفبركة، وذلك عقب اعتراضهم على حملة إزالة الاشغالات، وقيام عدد من القنوات المغرضة باستغلال الموقف وتوجيه سهام الشر ضد الدولة المصرية.

ما نشرته قناة وطن الإخوانية من كذب ورفع أهالى المنطقة النقيب ياسر رجب من شرطة المرافق، على الأعناق وأطلقوا البخور والهتافات المؤيدة للدولة المصرية والشرطة والجيش، وهو الضابط الذى ظهر فى فيديوهات يتحدث مع الباعة واستجابوا له، كما قاموا برفع المقدم خالد شمس رئيس مباحث قسم شرطة المنشية على الأعناق أيضا،

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