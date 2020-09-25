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شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فشنك.. إخوانى يحرض على التخريب بالعتبة "ومش لاقى حد معاه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمحاولاتهم البائسة لنشر الفوضى في البلاد، تسعى الجماعة الإرهابية بشتى الطرق إلى تنفيذ أجندتها التحريضية والتخريبية في مصر بعد فشل دعواتهم للتظاهر في 20 سبتمبر بسبب الوعي الشعبي المصري الذي وقف أمام طموحات الإخوان في نشر العنف والفوضى بالبلاد.
واعترف الإخوان بفشلهم الذريع لعدم استجابة الشارع للدعوات التحريضية، إلا أن محاولاتهم البائسة للتخريب ونشر العنف وإثارة الفوضى وإرهاب المصريين لا تزال مستمرة من خلال لجانهم الإلكترونية، وهذا يظهر جليا في مقاطع الفيديو التي ينشرها عناصر الإخوان لتحريض الناس على التظاهر والتخريب.
فى إطار ذلك، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد عناصر الإخوان وهو يُحرض الناس على التظاهر والعنف في ميدان العتبة، زاعما غياب الأمن هناك، محرضا على التخريب قائلا :"دي فرصة لاقتحام كل الميادين".
العتبة
ورغم الدعوات التحريضية التي تبثها جماعة الإخوان إلا أن جميعها فشلت في ظل تجديد المصريين ثقتهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه مجددا لمحاربة الجماعات الإرهابية والمحرضة للعنف في البلاد.
ميدان العتبة
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