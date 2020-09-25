شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يفضح كذب الإخوان حول شراء مواطنين للمشاركة بمظاهرة تأييد للرئيس بمدينة نصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل أكاذيب جماعة الإخوان، التى يفضحها المواطنين بشكل مستمر، حيث فضح قارئ قنوات جماعة الإخوان، بعد أن زعمت أن هناك عمليات حشد لطلبة الكليات العسكرية بمنطقة المنصة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والزعم بأنه يتم حشد المواطنين بأموال للمشاركة فى مظاهرات التأييد.

وتجول القارئ بسيارته أمام منطقة المنصة بمدنية نصر، حيث يظهر فى الفيديو الذى أرسله لـ"الخليج 365" أن الطريق خالى تماما من المظاهرات.

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وتنتشر لجان إلكترونية إخوانية تخدم أجندة الهارب المقاول محمد على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترويج للأكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة المصرية، من خلال البوستات واللايفات التي ينشرها المقاول الهارب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبث أكاذيبه وشائعاته ضد الدولة ومؤسساتها، وتقع هذه اللجان الإلكترونية في أحد اللايفات التي يبثها الهارب محمد على من إسبانيا، ليكشف عن حقيقة هذه اللجان الإلكترونية الإخوانية.

ويواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.