شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء سابقون وقيادات حزبية ورجال أعمال يشاركون فى عزاء فريد خميس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال لعزاء رجل الأعمال محمد فريد خميس، المقام مساء اليوم الجمعة، بالتجمع الخامس، ومن بين الحضور الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، المستشار يحيى قدري محافظ الشرقية الأسبق والنائب السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، الدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا.

ومن رجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ، خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، الكابتن إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي.

فيما غادر العزاء عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية سابقا، ومن رجال الأعمال محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وليد هلال عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، محمد حلمي هلال عضو الجمعية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية لمجموعة النساجون، ووفد من الكنيسة الأرثوذكسية.

وودع الآلاف من عمال مجموعة النساجون الشرقيون وكبار رجال الأعمال والشخصيات العامة، جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، أمس الخميس، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكي، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النساجون انترناشيونال بحضور وزيري التموين والقوى العاملة الدكتور على مصيلحي، محمد سعفان، محافظ الشرقية الدكتور وليد غراب.

وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس قد توفى يوم السبت الماضي، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع طويل مع المرض، وعاد جثمان الراحل أمس الخميس على متن طائرة خاصة.

































































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