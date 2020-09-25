شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ومصطفى الفقى ووفد من الكنيسة يشاركون بعزاء محمد فريد خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عزاء رجل الأعمال محمد فريد خميس، مساء اليوم الجمعة، داخل "كومباوند الفاونتن بارك" بالتجمع الخامس، واستقبل المعزين من الرجال عدد من أفراد أسرته، وقيادات مجموعة النساجون الشرقيون، واستقبلت ابنتيه ياسمين وفريدة السيدات المشاركات بالعزاء.

وحضر العزاء عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية سابقا، ومن رجال الأعمال محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ووليد هلال عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ومحمد حلمى هلال عضو الجمعية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية لمجموعة النساجون، ووفد من الكنيسة الأرثوذكسية.

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وكان الآلاف من عمال مجموعة النساجون الشرقيون وكبار رجال الأعمال والشخصيات العامة، قد ودعوا جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، أمس الخميس، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكى، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النساجون انترناشيونال بحضور وزيرى التموين والقوى العاملة الدكتور على مصيلحي، ومحمد سعفان، ومحافظ الشرقية الدكتور وليد غراب.

وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قد توفي يوم السبت الماضي، بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع طويل مع المرض، وعاد جثمان الراحل أمس الخميس على متن طائرة خاصة.