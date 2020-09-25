شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء والسيولة المرورية فى الهرم يكذب مظاهرات الإخوان الفشنك .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 هدوء كبير يخيم على منطقة الهرم بالجيزة، حيث شهدت سيولة مرورية وعدم وجود أية تجمعات وسط انسياب مرورى تام.

من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

Advertisements

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.