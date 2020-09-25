محمد اسماعيل - القاهرة - تب- محمد صلاح:
صرح مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن 6 كابلات رئيسية بمنطقة مسطرد، تعرضت للقطع والتلف، نتيجة أعمال الإنشاءات المستمرة التي تشهدها منطقة ترعة الإسماعيلية بمسطرد.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على الفور تواجد المهندس حسام الدين عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يرافقه قيادات الشركة، حيث تم الدفع بفرق طوارئ ومهندسين وفنيين على أعلى مستوى لإجراء أعمال صيانة فورية لكابلات الكهرباء، حتى يتسثنى إعادة توصيل التيار الكهربائي للمناطق المجاورة، خاصة أن بعض الكابلات الرئيسية تغذي محطة مياة شرب مناطق مسطرد وعين شمس وشبرا الخيمة.
وتواصل فرق الطوارئ والفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، العمل لإصلاح الأعطال التي امتدت لـ5 كيلو مترات على ترعة الإسماعيلية، التي تشهد أعمال توسعات وإنشاءات كبيرة في إطار خطة الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية لتطوير الطرق والكباري.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من "الكهرباء" بشأن انقطاع التيار عن مسطرد وعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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