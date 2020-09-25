قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها في مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



واصلت القافلة الطبية التى تنظمها لجنة خمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الأزهر عملها فى مستشفى (نخل) المركزى بوسط سيناء بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وتقديم العلاج اللازم بالمجان، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، تحت رعاية كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور محمد حسن المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

وأكد المحافظ -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن القافلة مستمرة لمدة 5 أيام متتالية؛ للكشف على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية فى مستشفى نخل، خاصة وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب بجامعة الأزهر فى مختلف التخصصات الطبية والصيدلة والفنيين.

بدوره، قال الدكتور أحمد محمد محمود حسانين منسق القوافل الطبية، إن القافلة تضم 13 عيادة طبية متنوعة تشمل (الأمراض الباطنية، وطب وجراحة الأطفال، وطب وجراحة العيون، وطب وجراحة الفم والأسنان، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وأمراض النساء والتوليد، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، والجهاز الهضمى) ويعمل بالقافلة 13 طبيبا من أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الصيادلة و13 من هيئة التمريض وعدد من الفنيين.

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كما تضم القافلة معامل للفحوصات الطبية للدم والطفيليات وأشعة سونار والأشعة العادية والسونار وخلع وحشو الأسنان والكشف المبكر عن بعض الأمراض، إلى جانب التثقيف الصحى وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد أنه تم من خلال القافلة خلال اليومين الماضيين الكشف على 905 أفراد من أهالى منطقة وسط سيناء، وإجراء الفحوصات الطبية لــ 71 شخصا آخرين.

في السياق ذاته، أدى محافظ شمال سيناء صلاة الجمعة فى مسجد النصر بالعريش مع أعضاء القافلة.

ونقل عضو بالقافلة تحيات الدكتور أحمد الطيب إلى أبناء شمال سيناء؛ لدورهم الفاعل فى خدمة الوطن وتحدى الظروف الحالية على أرض المحافظة، كما وجه شكر شيخ الأزهر وأعضاء القافلة إلى محافظ شمال سيناء؛ لحسن استقبال القافلة ودعم عملها.

يذكر أن القوافل الأزهرية الدعوية والتثقيفية تواصل عملها فى شمال سيناء فى التوعية وعقد الندوات الدينية وإلقاء الدروس والمحاضرات فى المساجد، علاوة على إلقاء خطبة الجمعة فى عدد من مساجد المحافظة، ويتم توزيع المساعدات الغذائية والشنط المدرسية على الفقراء واليتامى، وكذا عدد من الأغطية والبطاطين استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وأعداد من مجلة (نور) التى تصدرها الرابطة العالمية لخريجى جامعة الأزهر الشريف كهدية مقدمة من مشيخة الأزهر الشريف إلى أبناء سيناء.