رئيس الوزراء ييبحث مقترحات تطوير مدينة دمياط للأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ مع عدد من كبار مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط، للاستماع إلى رؤاهم بشأن تطوير صناعة الأثاث، والاستغلال الأمثل لمدينة دمياط للأثاث، وبحث إمكانية تسويق منتجاتها عالميًا، والاستماع إلى طبيعة التحديات التي تواجه المصنعين في المدينة، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة في إطار خطتها لدعم الصناعة والتصدير في مختلف القطاعات، فإنها تعول كثيرًا على مصنعي الأثاث المصريين لتوسيع صادراتهم من الأثاث إلى دول العالم المختلفة من خلال تصميمات عصرية، لافتًا في السياق نفسه إلى وجود فرص واسعة في هذه الصناعة بمدينة دمياط للأثاث.

وأضاف مدبولي موجهًا حديثه لمصنعي الأثاث الذين حضروا الاجتماع: "اجتماعنا اليوم معكم؛ لنسمع رؤاكم بشأن كيفية الاستفادة القصوى من مدينة دمياط للأثاث".

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وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة إلى الأهمية التي توليها الوزارة لصناعة الأثاث في مصر، والدعم الدائم من رئيس الوزراء لهذا القطاع، منوهة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي كلّف بتشكيل مجموعة عمل لبحث وتذليل أية معوقات تمنع تقدم العمل بالمدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، موضحة أن لدينا إمكانات كبيرة في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، قدّم الصناع عددا من المقترحات، منها إنشاء أكاديمية لتعليم صناعة الأثاث في دمياط، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وتخفيض أسعارها، وتقديم الدعم في تسويق المنتجات، وعرض بعضهم أن يتم معاملة المدينة كمنطقة حرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتدريب العمالة، كما طالبوا بتواجد المراكز الخدمية بالمدينة على مقربة من بعضها البعض، وتعديل المساحات المطروحة، طبقًا للمطلوب وليس طبقا للمخطط.

واستجابة لمقترحات المصنعين، أشار مدبولي إلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل لهم في كل المعارض لعرض منتجاتهم وتسويقها، ووعد بالمساعدة في إنشاء الأكاديمية، لكنه طالبهم بتحديث التصميمات حتى تتواكب الصنعة والمنتج مع متطلبات العصر الحديث، وتحديث آليات التسويق لمنتجاتهم، بما يتواءم مع ما يحدث حول العالم من تقدم في فنون وآليات التسويق.

وأضاف رئيس الوزراء: "مستعدون لبناء المصانع بالتصميمات التي تطرحونها، بآلية سداد ميسرة من الممكن أن تنتهي بالتمليك، فكل هدفنا هو التشغيل والإنتاج، ونحن حريصون على نجاح عمل مدينة دمياط للأثاث، وهدفنا أيضا ألا تندثر هذه الصناعة المتميزة، وأن تنطلق وتصل إلى العالمية".