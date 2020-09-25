المطافئ تنقذ أسرة من الموت في حريق شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أنقذت قوات الحماية المدنية بالجيزة أسرة من الموت؛ إثر نشوب حريق بشقة بمنطقة الهرم. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية في الطابق الثاني بشارع عثمان محرم. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس إدارة إطفاء الجنوب. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وحصره بغرفة أطفال و"نيش" دون امتداده إلى باقي أرجاء الوحدة السكنية، وتم إخماد الحريق دون إصابات. وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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