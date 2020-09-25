مداهمة مصنع شاي مغشوش بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ ضبط جرائم الغش التجاري. مأمورية داهمت مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالعامرية محافظة الإسكندرية، وأمكن ضبط مدير المصنع وبحوزته 7 آلاف عبوة شاى أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائي، و2 طن شاي خامًا دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية. Advertisements وشملت المضبوطات ألف متر رول تغليف و40 ألف عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مقلدة) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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