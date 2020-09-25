مصدر أمنى: ضبط 10 أشخاص حرضوا على قطع طريق الأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت قوات الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على 10 أشخاص؛ بتهمة التحريض على قطع طريق الأوتوستراد شرق محافظة القاهرة، حسب مصدر أمني. وأوضح المصدر أنه جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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