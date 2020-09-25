مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم زجاجات مولوتوف في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت قوات الشرطة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم زجاجات مولوتوف؛ بقصد استخدامها في أعمال إثارة الشعب بمحافظة الأقصر. وقال مصدر أمني مسؤول إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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