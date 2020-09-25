بالأرقام.. جهود الشرطة لضبط حائزي وتجار السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 24 ساعة لم تتوقف خلالها الجهود الأمنية بوزارة الداخلية لضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص. وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام عن ضبط 113 قطعة سلاح ناري بحوزة 96 متهما عبار عن (10 بنادق آلية - 30 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 70 فرد خرطوش محلي الصنع). وشملت المضبوطات 75 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة إضافة إلى ضبط 167 قطعة سلاح أبيض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وتأتي الجهود فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف أنحاء الجمهورية.

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