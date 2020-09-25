مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سقوط 8 من تجار الكيف وغلق طريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سقوط 8 من تجار الكيف وغلق طريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

مكافحة المخدرات تضبط 4 من تجار الكيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة شخص بمديرية أمن القاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا