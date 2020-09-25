مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سقوط 8 من تجار الكيف وغلق طريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سقوط 8 من تجار الكيف وغلق طريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مكافحة المخدرات تضبط 4 من تجار الكيف
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة شخص بمديرية أمن القاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خلافات جيرة.. كشف ملابسات العثور على جثة ميكانيكيء بالإسكندرية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بالعثور على جُثة لشخص مجهول فى العقد الخامس بأحد المصارف المائية بدائرة القسم وبها جروح بالرأس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط أكاديمية وهمية للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية
نجحت الأجهزة الأمنية، في شخص لإدارته أكاديمية وهمية للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مباحث التموين تضبط 1220 قضية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط مدير مطحن لاستيلائه على دقيق مدعم بـ2.5 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المدير المسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدى المدعم؛ لقيامه بالاستيلاء على 182 طن دقيق بقيمة 2،5 مليون جنيه، بالقليوبية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
المرور تعلن عن إغلاق طريق الأوتوستراد كليا لمدة يومين.. اعرف السبب
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق كلي لحركة المرور وإجراء تحويلات مرورية بطريق الأوتوستراد بالإتجاهين لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبري الجديد. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا