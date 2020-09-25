أخبار مصر | قافلة "البحوث الإسلامية" تواصل أنشطتها وتعقد لقاءات توعوية ومجتمعية بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قافلة "البحوث الإسلامية" تواصل أنشطتها وتعقد لقاءات توعوية ومجتمعية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت القافلة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة أسوان أنشطتها، حيث قام أعضاء القافلة بزيارات مجتمعية ومنها زيارة الكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعي الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك في إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعي والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع السيد اللواء سكرتير عام محافظة أسوان، حيث أكد اللقاء على دور الأزهر التوعوي، والمجتمعي في البناء الحضاري والدعوي والتنموي في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي خاصة عند مواجهة الأزمات، الأمر الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.