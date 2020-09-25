شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج: وصول لجنة من البترول لمعاينة اشتعال النار فى بئر للمياه بصحراء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إنه وصلت إلى المحافظة اليوم لجنة من المختصين من الهيئة العامة للبترول، لمعاينة موقع اشتعال النار في بئر للمياه الجوفية تم حفرها بأرض استصلاح بالظهير الصحراوى لقرية «بيت خلاف» في غرب مركز جرجا، واندفاع ألسنة اللهب من ماسورة مياه تم تركيبها في البئر، لافتا إلى أن اللجنة انتقلت إلى الموقع للقيام بعملها وفحص الموقع، وتحديد سبب اشتعال النار في البئر، والإفادة بوجود كشف بترولى في المنطقة من عدمه.

وأضاف المحافظ- في تصريحات اليوم- أن المحافظة بالتعاون مع مسئولى شركات الغاز أجرت عملية فحص للمنطقة، وتأكدت من عدم وجود أي مسارات لخطوط الغاز يكون قد حدث بها تسريب وتسببت في حدوث الواقعة، لافتا إلى أنه جرى أيضا مخاطبة المحافظات المجاورة لفحص مسارات خطوط الغاز بها، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسريب وكسر بها، وتمت الإفادة بسلامة جميع الخطوط .

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى مخاطبة المختصين من هيئة البترول لمعاينة الموقع وتحديد السبب، وهل المنطقة بها جيب خفيف من الغاز سيختفى مع وقت قصير، أم هناك كشف للغاز على أعماق بعيدة، لافتا إلى أن حسم الأمر وأى تقارير ستصدر في هذا الشأن سيكون من خلال لجنة البترول التي تقوم بالفحص .

وكان أحد مستصلحى الأراضى بالمنطقة، قد حفر بئر للمياه ودفع بها ماسورة على عمق 200 متر، لضخ المياه الإرتوازيه من بئر المياه الجوفى في المنطقة، ومنذ 3 أيام تحولت مياه البئر إلى مياه «فوارة» إندفعت من الماسورة بارتفاع 7 أمتار، وبعدها بدأت تفوح راحة الغاز من فوهة الماسورة، ما اضطر مالك البئر لغلقها، ومساء أمس اشتعلت النار في البئر، وتصاعدت منها ألسنة اللهب نتيجة امتداد النار من موقد لعمال كانوا يعدون شاى بالقرب من البئر، وارتفعت ألسنة اللهب في المنطقة لعدة أمتار دون وقوع إصابات، وفشل العاملون بالمنطقة في إخمادها، وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية، وتم عمل تأمين وكردون حول المنطقة، ولا تزال النار مشتعلة في البئر.