شكرا لقرائتكم خبر عن فحص ٨٧ ألف مواطن خلال ٦ ساعات ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأداء الفرق الطبية العاملة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض غير السارية بمحافظة الشرقية، بعد تقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٨٧ ألف مواطن بمحافظة الشرقية صباح اليوم وذلك خلال ٦ ساعات، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ٨٠٠٨٠٧ مواطن خلال أسبوع منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم تحويل أكثر من ٢٦ ألف مواطن لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لإستكمال الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف "مسعود" أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.