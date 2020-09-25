شكرا لقرائتكم خبر عن لا تزال النار مشتعلة.. رئيس جامعة سوهاج: لجنة مختصة تزور موقع اشتعال «بئر مياه» جرجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة سترسل صباح غدا السبت، لجنة تضم العديد من الأساتذة والمتخصصين بالجامعة إلى موقع اشتعال «بئر للمياه» بالظهير الصحراوى لقرية «بيت خلاف» بدائرة مركز جرجا، لعمل الدرسات اللازمة ومعرفة حقيقة الأمر وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وأوضح عزيز- في تصريحات اليوم- أن الجامعة سبق وأن أجرت دراسات على المنطقة منذ 5 سنوات، حيث أشارت الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك خزان غاز طبيعي على أعماق بعيدة في المنطقة، لافتا إلى أن الحجر الجيري في منطقة غرب جرجا متشقق ويوجد به فراغات، ومن المتوقع أن يكون الغاز الناتج عن حفر البئر متصل بخزان عميق تحت الأرض، ومع ضغط حفر البئر بدأ الغاز في الخروج من خلال الشقوق والثقوب إلى أن وصل لموقع البئر.

وكان أحد مستصلحى الأراضى بالمنطقة، قد حفر بئر للمياه ودفع بها ماسورة على عمق 200 متر لضخ المياه الإرتوازيه من بئر المياه الجوفى في المنطقة، ومنذ 3 أيام تحولت مياه البئر إلى مياه «فوارة» اندفعت من الماسورة بارتفاع 7 أمتار، وبعدها بدأت تفوح راحة الغاز من فوهة الماسورة، مما اضطر مالك البئر لغلقها، ومساء أمس اشتعلت النار في البئر وتصاعدت منها ألسنة اللهب نتيجة إمتداد النار من موقد لعمال كانوا يعدون شاى بالقرب من البئر، وارتفعت ألسنة اللهب في المنطقة لعدة أمتار دون وقوع إصابات، وفشل العاملون بالمنطقة في إخمادها، وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية، وتم عمل تأمين وكردون حول المنطقة ولا تزال النار مشتعلة في البئر.