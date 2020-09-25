شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المتقدمين في اليوم قبل الأخير لانتخابات النواب بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اليوم قبل الأخير لتلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بالبحر الأحمر تقدم ٤ مرشحين، ففي الدائرة الأولى تقدم نسيم رزق الله، حزب المصريين الأحرار، وهاني سعد عمر «هاني حمد» مستقل، وتيتو إبراهيم طه، حزب حماة الوطن، وفي الدائرة الثانية عبد الرسول رمضان عبدالرحمن، مستقل، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين ٢٩ في الثلاث دوائر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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